Министры обороны СНГ соберутся в Сочи

6 июля в Сочи состоится очередное, 60-е заседание Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ).

Об этом сообщили УНИАН в управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ, отметив, что заседание пройдет под председательством министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА

В соответствии с повесткой дня заседания, планируется рассмотрение более 20 вопросов по различным направлениям многостороннего взаимодействия оборонных ведомств государств Содружества.

В частности, участники заседания определят пути практической реализации Концепции военного сотрудничества государств - участников СНГ до 2015 года.

СМО СНГ особое внимание уделит созданию и совершенствованию совместных (объединённых) систем военного назначения. Будут рассмотрены перспективные направления развития Объединённой системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ. Министры обороны стран Содружества обсудят замысел проведения совместного учения с боевой стрельбой войск ВВС вооружённых сил государств - участников СНГ «Боевое Содружество – 2011». Учение планируется провести в августе – сентябре текущего года.

Также будут обсуждаться вопросы реализации приоритетных направлений военно-технического сотрудничества по созданию совместной (объединённой) системы связи и автоматизации, выполнения Плана реализации Концепции единой геоинформационной системы военного назначения для вооружённых сил государств -участников СНГ.

Министры обороны рассмотрят План мероприятий по реализации приоритетных направлений взаимодействия инженерных войск вооружённых сил государств - участников СНГ, Основные направления взаимодействия министерств обороны государств - участников СНГ по вопросам контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки.

Руководителям оборонных ведомств будет представлен анализ состояния безопасности полётов в вооружённых силах государств - участников СНГ за 2010 год. В интересах эффективного снижения аварийности в военной авиации планируется принятие решения о создании Координационного комитета по вопросам обеспечения безопасности полётов авиации вооружённых сил государств - участников СНГ.

Также на предстоящее заседание СМО СНГ внесён вопрос о международном проекте «Мы – наследники Победы», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.

«Вопросы, вносимые на рассмотрение 60-го заседания СМО СНГ, направлены на дальнейшее последовательное совершенствование системы многостороннего военного сотрудничества, развитие взаимовыгодного партнёрского взаимодействия в военной сфере на пространстве Содружества», - отмечается в сообщении.