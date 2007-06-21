Буш и Блэр подписали соглашение об оборонной торговле

В ходе сеанса связи по защищенному видеоканалу (Secure Video Telecommunications System) президент США Джордж Буш и премьер-министр Великобритании Тони Блэр подписали в четверг соглашение о сотрудничестве двух стран в оборонной торговле (Defense Trade Cooperation Treaty), сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Дана Перино.

Соглашение "улучшит трансатлантическое оборонное сотрудничество и усилия по борьбе с терроризмом посредством устранения барьеров в торговле оборонными товарами, услугами и информацией между двумя странами, включая оборонную промышленность", сообщила Перино, которая сопровождает сейчас Буша в поездке на АЭС в штате Алабама.

Перино сообщила также, что соглашение "ускорит осуществляемые США и Великобританией разработки, создание и производство взаимодействующих между собой оборонных технологий следующего поколения".