Медведев пришел к мнению, что систему в России нужно менять

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что власть в России должна быть децентрализована.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал, выступая сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

Он подчеркнул, что федеративный характер государства должен быть мотором развития России.

По словам Президента РФ, в современном мире невозможно управлять страной из одной точки, тем более когда речь идет о России.

«Если все начинают работать или движутся по сигналу из Кремля, а это мы проходили – я сам знаю на собственном опыте – это значит, система не жизнеспособна и ее нужно подстраивать под конкретного человека. Это плохо. Это означает, что систему нужно менять», - сказал Д.МЕДЕВЕДЕВ.

Он сообщил, что в ближайшее время создаст рабочую группу высокого уровня, которая подготовит предложения по децентрализации полномочий между уровнями властями в пользу муниципального уровня.