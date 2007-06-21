Осаме бин Ладену присвоили почетное звание

Совет пакистанских религиозных авторитетов (улемов) в торжественной обстановке присудил Осаме бин Ладену звание "Меч Аллаха" (Сейфулла).

Как сообщает AFP, это было сделано в ответ на возведение в рыцари британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, который разозлил многих мусульман своей книгой "Сатанинские стихи", полной двусмысленных намеков в отношении ислама вообще и пророка Мухаммеда в частности.

В принятом советом улемов заявлении отмечается, что присужденное бин Ладену звание является "высшим для воина-мусульманина". Сам лауреат на церемонии награждения по понятным причинам присутствовать не смог.

Упомянутый совет - самое крупное неправительственное объединение мусульманских богословов Пакистана. Его действительными членами являются около двух тысяч улемов.

Присвоение рыцарского титула Рушди вызвало весьма болезненную реакцию в некоторых мусульманских странах. Британских послов в Пакистане и Иране вызвали в местные МИДы для дачи объяснений по этому поводу.

В настоящее время различные экстремистские организации обещают награду за голову Рушди. Сумма обычно колеблется между 150 и 165 тысячами долларов

Лента.ру