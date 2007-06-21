В России появились ”путинские” консервы (фото)

На этикетках овощных консервов, которые появились в продаже в московских супермаркетах, с первого взгляда можно прочесть фамилию российского президента. На самом деле консервы выходят под марой "Пуин". При этом посередине слова изображен меч, напоминающий своими очертаниями букву "Т" и отсылающий к традиционной эмблеме органов госбезопасности. Название марки размещено на фоне двуглавого орла.

Как сообщает газета "Московский комсомолец", разработчики консервной продукции понимают, что имя президента не может использоваться как товарный знак. Поэтому они применили хитрость – консервы называются не "Путин", а "Пуин". Двуглавый орел, который просматривается на заднем плане, не полностью соответствует ныне принятому Государственному Гербу России, а значит, за злоупотребление госсимволикой РФ компанию привлечь опять же не удастся.

Выяснилось, что консервы производит ООО"Астраханский консервный комбинат". Предприятие также выпускает под маркой "Пуин" кабачки, баклажаны, перец, аджику и фасоль. В будущем комбинат планирует выпускать под знакомой маркой также рыбную продукцию. Президент компании Сергей Соколов утверждает, что продажи продукции растут на 20-25%, что позволит Астраханскому консервному комбинату в этом году втрое увеличит объемы производства "пропрезидентских" консервов.

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