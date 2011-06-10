Посол: Россия намерена менять технологический контур

Посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ заявляет, что Россия хочет ясности в вопросе вступления Украины в Таможенный союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«У нас нет желания это решение навязывать. Мы хотим всего лишь ясности, мы хотим, чтобы это решение было принято в обозримом будущем. Потому что в зависимости от этого будут формироваться национальные программы развития», - сказал М.ЗУРАБОВ.

По словам посла, Россия стоит перед необходимостью провести глобальную технологическую модернизацию. Он напомнил, что Россия и Украина представляли собой единый технологический комплекс.

«Теперь представьте, как сформулирует Россия этот вопрос: вы собираетесь менять этот технологический контур одновременно с Россией или нет?» - сказал он.

По словам М.ЗУРАБОВА, есть два варианта ответа: «да» или «нет». Он отметил, что вариант «нет» абсолютно понятен, а вариант «да» предполагает формализацию отношений между двумя странами.

«Один из вариантов формализации этих взаимоотношений – это вступление в Таможенный союз, который предполагает создание единого рынка, отсутствие ограничений по доступу товаров», - сказал посол.

При этом, подчеркнул М.ЗУРАБОВ, Россия не настаивает ни на одном из вариантов ответа.