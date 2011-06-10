Совет ЕС призвал хранить память о тоталитарном прошлом

Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС призвал страны-члены и Еврокомиссию хранить память о тоталитарном прошлом Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в выводах относительно памяти о преступлениях тоталитарных режимов в Европе, принятых сегодня на заседании Совета в Люксембурге.

“(Совет – УНИАН) призывает страны-члены и Комиссию выдвигать или поддерживать инициативы, направленные на информирование и образование общественности в вопросе тоталитарного прошлого Европы, а также осуществлять исследовательские проекты, в том числе на международном уровне», - сказано в документе.

При этом в выводах отмечается, что многие страны-члены ЕС пережили трагическое прошлое, вызванное тоталитарными режимами, независимо от того, были ли эти режимы коммунистическими, национал-социалистическими или какими-то другими.

Совет ЕС также напомнил, что Европейский Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и прав человека.

При этом министры отметили необходимость обеспечить «честное отношение» к жертвам всех тоталитарных режимов.

В документе сказано, что отрицание преступлений тоталитарных режимов должно рассматриваться в «соответствии с адекватными стандартами, принимая во внимание, где необходимо, национальные обстоятельства и юридические традиции стран-членов, а также уважая свободу слова».

Министры также призвали Еврокомиссию изучить дополнительные возможности по финансированию или привлечению грантов на исследовательские проекты по тоталитарных режимов, а также информировать страны-члены и заинтересованные стороны о конкретных шагах по сохранению памяти о тоталитарных режимах.