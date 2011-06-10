Клинтон может стать главой Всемирного банка

Госсекретарь США Хиллари Клинтон рассматривает возможность занять кресло главы Всемирного банка после ухода из президентской администрации, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По их словам, госсекретарь США выразила заинтересованность в том, чтобы возглавить ВБ после истечения в середине 2012 года срока полномочий его нынешнего президента Роберта Зеллика.

Ранее Клинтон сама заявляла, что не намерена оставаться на посту госсекретаря США дольше, чем четыре года.

В Белом доме, как сообщают собеседники Reuters, был проведен ряд переговоров по поводу того, чем Клинтон займется после отставки с поста госсекретаря. По их словам, президент США Барак Обама поддержал намерение Клинтон возглавить Всемирный банк, однако неизвестно, выразил ли он согласие номинировать ее на пост главы организации. Для того, чтобы Клинтон стала новым главой Всемирного банка, ее кандидатуру должны будут одобрить 187 стран-членов.

Белый дом пока никак не прокомментировал информацию. В то же время представитель Клинтон Филипп Рейнс в интервью The Daily Telegraph опроверг информацию о планах Клинтон возглавить Всемирный банк. По его словам, в Белом доме этот вопрос даже не стоял на повестке дня.

Пост главы Всемирного банка, напоминает Лента.ру, по традиции занимает гражданин США - крупнейшего акционера этого финансового учреждения. Президент избирается советом управляющих на пятилетний срок и может быть переизбран.