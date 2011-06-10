НАТО просит США не торопиться с выходом из Афганистана

Союзники по НАТО призвали США не торопиться с выводом войск из Афганистана, сообщает Радио Свобода.

Министры обороны стран Североатлантического союза на встрече в Брюсселе выразили беспокойство последствиями резкого сокращения американского военного присутствия в Афганистане.

США с июля начинают сокращать свой воинский контингент в Афганистане на 100 тысяч.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил уверенность, что Альянс - как и запланировано - до конца 2014 года передаст афганским властям полный контроль за безопасностью в их стране.

Со своей стороны министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что при выводе американских войск из Афганистана никакой поспешности не будет.

Сегодня же кандидат на должность главы Пентагона - нынешний глава ЦРУ - Леон Панетта, выступая на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, заявил, что его приоритетами будут вывод войск из Афганистана, повышенное внимание к угрозам из Пакистана и сокращение военных расходов.

Панетта отметил, что сроки окончательного вывода войск и его темпы будут зависеть от ситуации в Афганистане и от того, насколько успешно афганцы смогут поддерживать безопасность в своей стране. "Если мы упустим Афганистан, то тем самым не только создадим еще один безопасный регион для "Аль-Каиды" и ее вооруженных сторонников, но и поставим мир перед большей угрозой", - сказал он.