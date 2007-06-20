Назарбаев сократил термин президентства с 7 до 5 лет

Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписал поправки в конституционные законы "О президенте", "О парламенте и статусе его депутатов", "О выборах", "О правительстве".

Как сообщает РИА «Новости», по информации пресс-службы Н.НАЗАРБАЕВА, законы направлены на приведение их норм в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию 21 мая 2007 года, тексты законов публикуются в официальных СМИ.

В понедельник парламент Казахстана принял поправки в конституционный закон "О президенте", которым срок полномочий главы государства сокращается с семи до пяти лет.

Помимо этого исключена норма, предусматривающая приостановление президентом деятельности в политической партии на период осуществления полномочий главы государства. Документ уточняет полномочия президента в отношении парламента, правительства, судов и судей, Центральной избирательной комиссии, Национального банка, акимов (губернаторов).