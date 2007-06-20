Назарбаев сократил термин президентства с 7 до 5 лет
Президент Казахстана подписал указ
|Нурсултан НАЗАРБАЕВ
Как сообщает РИА «Новости», по информации пресс-службы Н.НАЗАРБАЕВА, законы направлены на приведение их норм в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию 21 мая 2007 года, тексты законов публикуются в официальных СМИ.
В понедельник парламент Казахстана принял поправки в конституционный закон "О президенте", которым срок полномочий главы государства сокращается с семи до пяти лет.
Помимо этого исключена норма, предусматривающая приостановление президентом деятельности в политической партии на период осуществления полномочий главы государства. Документ уточняет полномочия президента в отношении парламента, правительства, судов и судей, Центральной избирательной комиссии, Национального банка, акимов (губернаторов).