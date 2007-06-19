Польша может заблокировать принятие изменений в Соглашение ЕС

Польская делегация может заблокировать принятие изменений в Соглашение ЕС во время саммита Евросоюза, в частности, в части изменения системы подсчета голосов стран-членов при принятии решений.

Об этом заявил сегодня в интервью польскому радио премьер-министр Польши Ярослав КАЧИНСКИЙ.

«Польша готова вести на эту тему дебаты, но ее предложения должны быть учтены так, как и предложения других государств», - отметил премьер-министр Польши.

Руководитель польского правительства отметил, что польская делегация будет убеждать в необходимости так называемой «корневой системы» голосования, которая полезнее для Польши.

Как сообщал УНИАН, немецкое президентство в ЕС предложило новую систему подсчета голосов при принятии решений, когда решение будет считаться принятым, если за него проголосовали представители более 55% стран-членов, в которых проживает свыше 65% граждан ЕС.

Польша считает, что такая система приведет к увеличению влияния крупных стран-членов на принятие решений и к уменьшению роли средних стран, как Польша, и малых стран-членов. Польское правительство разработало и предложило свою систему подсчета голосов, которая строится на вычислении квадратного корня от количества жителей стран-членов.

21-22 июня в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС), главный вопрос на порядке дня которого является внесение изменений в Соглашение ЕС. Изменения в соглашение необходимы для проведения институциональных реформ и являются попыткой возобновить процесс принятия Конституции ЕС, заблокированный 2 года назад негативным голосованием на референдумах во Франции и Нидерландах. Среди других изменений, которые планируется внести в Соглашение ЕС - создание должности министра иностранных дел ЕС и предоставление более широких прав Европейскому суду с тем, чтобы он мог рассматривать кроме экономических еще и дела о нарушении прав человека в странах-членах.