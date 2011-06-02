Польский премьер: Украина идет в Европу несмотря на смену руководства

Глава польского правительства Дональд ТУСК считает реальным подписание Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом до конца текущего года в период председательства Польши в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным портала РАР-Europarlament, об этом польский премьер сказал на пресс-конференции во вторник.

Д.ТУСК назвал реальным шанс на завершение переговоров Украины с Евросоюзом, отметив прогресс в этой сфере.

По его словам, подписание договоров об ассоциации и о зоне свободной торговли станет настоящей вехой на пути Украины к ЕС.

«Украина, невзирая на смену руководства после последних выборов, подтверждает готовность идти европейской дорогой, а Европа с каждым разом лучше это понимает», - сказал польский премьер.

Д.ТУСК также заверил, что Польша в период председательства в Евросоюзе во второй половине 2011 года будет поддерживать вступление в ЕС новых государств из региона Балкан и Восточной Европы.