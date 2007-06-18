Немцы премировали Путина за уничтожение журналистики

Немецкую антипремию "За уничтожение независимой журналистики" присудили Президенту России Владимиру Путину. Так решили во время конференции в Гамбурге при участии журналистов из более чем 20 стран - сообщил руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Организаторы конференции и основатели премии выразили обеспокоенность ситуацией со свободой слова в России, передает 5 канал. А в первую очередь - торможением расследования убийства журналистки Анны Политковской. Немецкую антипремию "Закрытая раковина" последние 7 лет присуждали ведущим политическим деятелям Германии. А в этом году - в первый раз она досталась лидеру другой страны.