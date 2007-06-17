В Молдове идёт второй тур местных выборов
11:09, 17 июня 2007Мир
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Ещё не избраны 473 главы администраций
В Молдове сегодня проходит второй тур местных выборов, на котором должны быть избраны главы администрации тех 473 населенных пунктов страны, где в первом туре не удалось определить победителя.
Кроме этого, в нескольких городах и селах состоится повторное голосование по выборам в советы этих населенных пунктов.
Избирательные участки будут работать до 21.00. Согласно законодательству, минимальный порог явки избирателей на второй тур не установлен.
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