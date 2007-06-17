В Молдове идёт второй тур местных выборов

В Молдове сегодня проходит второй тур местных выборов, на котором должны быть избраны главы администрации тех 473 населенных пунктов страны, где в первом туре не удалось определить победителя.

Кроме этого, в нескольких городах и селах состоится повторное голосование по выборам в советы этих населенных пунктов.

Избирательные участки будут работать до 21.00. Согласно законодательству, минимальный порог явки избирателей на второй тур не установлен.