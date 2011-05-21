Авиация НАТО уничтожила в Ливии 6 командных пунктов и 8 кораблей

. Самолеты стран НАТО, участвующие в операции "Объединенный защитник"в Ливии, в четверг совершили 166 вылетов, в том числе 60 боевых, уничтожив, в частности, шесть командно-контрольных узлов и восемь кораблей, сообщила в пятницу пресс-служба альянса.

Для контроля за выполнением эмбарго на поставки оружия в Ливию патрулирование в центральном Средиземноморье в четверг вел 21 корабль НАТО. С момента начала операции военнослужащие альянса остановили для проверки 982 судна, в том числе 14 - в четверг. Высадка на борт морского транспорта в ходе проведения операции проводилась 46 раз, семь раз по настоянию военных капитаны изменяли курс следования судов.