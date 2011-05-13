В Госдуме России отмечают важность Черноморского флота РФ в обеспечении безопасности Украины и Российской Федерации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в поздравлении председателя комитета Госдумы по обороне Виктора ЗАВАРЗИНА по случаю дня Черноморского флота РФ.

«Руководство России и Украины продемонстрировали политическую мудрость и предприняли усилия по выводу межгосударственного взаимодействия на более высокий, качественно иной уровень. Уверен, данный факт еще больше укрепит наши позиции в Черноморском регионе, обеспечит безопасность двух братских народов, еще более повысит роль и значение российского Черноморского флота», - сказал В.ЗАВАРЗИН.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в благоприятных военно-политических условиях функционирования флота, в укреплении его боевой мощи. «Для решения поставленных задач в арсенале флота есть все необходимое. Каждый из нас понимает, что Черноморский флот - гарант обеспечения национальной безопасности», - отметил российский депутат.