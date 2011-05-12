Солана: доклад Европола не должен стать препятствием для Украины

Бывший Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА считает, что доклад Европола не должен стать препятствием для отмены виз с Украиной.

Такое мнение он выразил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Члены ЕС и правительства, демократические правительства, должны быть против организованной преступности. Это понятно… Но я не думаю, что это должно быть поводом для того, чтобы не двигаться вперед. Мы сейчас говорим о движении к безвизовому режиму, чтобы люди могли ездить часто», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля Европол опубликовал доклад, в котором выразил мнение о том, что отмена виз с Украиной, Молдовой и рядом других стран Восточной Европы может привести к усилению угроз для ЕС в области организованной преступности, в частности, что касается наркотрафика, торговли людьми и контрабанды сигарет.