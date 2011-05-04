Европол против упрощения визового режима со странами бывшего СССР

Полицейское агентство Европейского Союза - Европол - предупреждает о возможных негативных последствиях отмены визового режима для балканских стран и стран бывшего СССР.

Как передает Радио «Свобода», в очередном отчете Европола (текст англ.), обнародованном сегодня, отмечается, что преступные группировки из балканского региона, Турции и стран бывшего СССР могут воспользоваться преимуществами свободного перемещения.

В качестве потенциальных угроз такого рода в докладе названо возможное в будущем упрощение визового режима с Россией, Украиной, Молдавией и Грузией.

Эксперты Европола также рекомендуют не спешить с включением Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима в июне 2007 года. Оно вступило в силу с 1 января 2008 года.

5-6 мая в Брюсселе состоятся переговоры с Еврокомиссией относительно внесения изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об упрощении оформления виз. Переговоры касаются расширения категорий украинцев, которые смогут пользоваться визовыми упрощениями.

26 апреля этого года Франция и Италия выступили с инициативой пересмотреть Шенгенское соглашение с тем, чтобы предоставить странам-членам право возобновлять пограничный контроль на внутренних границах в случае проблем с притоком мигрантов через одну из внешних границ.