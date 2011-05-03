Ливийские повстанцы просят срочно одолжить 2-3 млрд.

Ливийские повстанцы обратились к Франции, Италии и США с просьбой о срочной финансовой помощи, сообщает Радио Свобода.

Как отметил Али Тархони, курирующий в сформированной оппозицией администрации экономику и нефтяную промышленность, если Ливия не получит в ближайшее время заем в два или три миллиарда долларов, то к лету страна столкнется с тяжелейшим кризисом. По словам Тархони, эти деньги могут быть сняты с замороженных счетов Муамара Каддафи.

Тем временем на западе Ливии продолжаются упорные бои у города Зинтан и в прилегающих к нему горных районах. Информационные агентства передают, что в городе почти не осталось продовольствия.

Власти Турции, которая поддерживала прочные связи с Ливией, призвали сегодня Каддафи немедленно отказаться от власти и покинуть страну.