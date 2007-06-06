Пять стран ЕС договорились о создании единого рынка электроэнергии
22:51, 06 июня 2007Мир
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Соглашение позволит снизить цены
|Андрис Пибалгс
"Этот региональный рынок - позитивный шаг вперед на пути к созданию единого энергетического рынка Европы", - цитирует пресс-служба исполнительной власти ЕС Еврокомиссии заявление еврокомиссара по энергетике Андриса Пибалгса.
По его словам, это соглашение "позволит снизить цены для потребителей, обеспечить бесперебойное обеспечение электроэнергии и привлечет инвесторов для создания новой инфраструктуры производства и доставки электроэнергии".
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