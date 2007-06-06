Пять стран ЕС договорились о создании единого рынка электроэнергии

Пять стран Евросоюза - Германия, Люксембург, Бельгия, Франция и Нидерланды - подписали договор о создании единого рынка электроэнергии в рамках встречи министров по энергетике в Люксембурге, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Еврокомиссии.

"Этот региональный рынок - позитивный шаг вперед на пути к созданию единого энергетического рынка Европы", - цитирует пресс-служба исполнительной власти ЕС Еврокомиссии заявление еврокомиссара по энергетике Андриса Пибалгса.

По его словам, это соглашение "позволит снизить цены для потребителей, обеспечить бесперебойное обеспечение электроэнергии и привлечет инвесторов для создания новой инфраструктуры производства и доставки электроэнергии".