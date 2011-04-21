Глава ЦРУ может стать министром обороны США

Директор ЦРУ Леон Панетта - один из наиболее вероятных кандидатов на пост главы Пентагона, сообщает блог Cable журнала Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.

"Несколько экспертов сообщили Cable, что директор ЦРУ Леон Панетта и президент центра стратегических и международных исследований Джон Хэмри - финансовые "ястребы", наилучшим образом подходящие на пост главы Пентагона", - приводит сообщение РИА Новости.

Нынешний министр обороны Роберт Гейтс покинет свой пост, по всей видимости, этим летом. Он не раз говорил о намерении уйти в отставку в 2011 году, почти за год до президентских выборов в США. Главной причиной желания уйти на пенсию Гейтс назвал начало нового избирательного цикла в США. По его словам, он хочет освободить кабинет для нового министра, чтобы тот успел поработать с действующей администрацией год, до начала выборов.

По данным Cable, будущий глава министерства обороны должен быть, в первую очередь, экспертом по финансовой части: ему предстоит реализовывать предложенную Белым домом программу жесткой экономии средств.