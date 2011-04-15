Путин призвал не возбуждаться по поводу выборов

Премьер-министр РФ Владимир Путин, как лидер правящей партии "Единая Россия", попросил единороссов не говорить о предстоящих президентских выборах, а сосредоточиться на текущей работе и предстоящей думской кампании.

До сих пор главной интригой предстоящих в 2012 году президентских выборов остается вопрос о том, кто - президент Дмитрий Медведев или премьер Владимир Путин - будут баллотироваться на пост главы государства, замечает РИА "Новости". Они оба неоднократно заявляли, что не исключают своего участия. При этом некоторые политики и политологи полагают, что на выборы могут пойти и оба.

"Что касается президентской предвыборной кампании, прошу вас об этом не говорить, по этому поводу не возбуждаться, это еще в следующем году будет, нужно всем работать на своих местах. Что касается думской предвыборной кампании, то она фактически уже началась", - сказал Путин в пятницу на встрече с руководством партии.

Вчера замсекретаря президиума генерального совета партии Юрий Шувалов заявил, что Путин является для "Единой России" приоритетным кандидатом на президентских выборах 2012 года, и позиция партии состоит в том, чтобы на выборах ориентироваться на своего лидера.