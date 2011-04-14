Путин - приоритетный кандидат в президенты России

Владимир Путин является для правящей в РФ партии "Единая России" приоритетным кандидатом на президентских выборах 2012 года. Об этом заявил замсекретаря президиума генерального совета партии Юрий Шувалов.

По словам Шувалова, позиция партии состоит в том, что в выборах 2012 года "Единая Россия" будет ориентироваться на своего лидера.

Он отметил, что сейчас органы власти работают устойчиво и согласованно, и это достигается в том числе благодаря взаимодействию председателя правительства и президента. "С момента создания партии Владимир Путин является нашим лидером, которого поддерживает общество. Естественно, мы хотели бы видеть Владимира Путина во главе списка "Единой России" в декабре этого года. И его кандидатуру мы рассматриваем в первую очередь".