Минского террориста вычислили по телефонному звонку

Белорусский КГБ нашел исполнителя теракта в минском метро с помощью мобильного телефона, пишет "Комсомольская правда".

Человека с сумкой, которая взорвалась, проследили на видеозаписи. Но разглядеть лицо на кадрах с камер наблюдения было невозможно - он постоянно смотрит в пол, а на глаза надвинута шапка. Выдал злоумышленника телефонный звонок: перед тем, как привести в действие взрывное устройство, он позвонил по мобильному. Следователи через сотовых операторов выяснили, с каких номеров делались звонки в это время, и так вышли на подрывника.

Кроме того, по записям камер наружного наблюдения у метро за несколько дней установили станцию, куда 25-летний подозреваемый ежедневно возвращался, а потом и квартиру, которую он снимал в ближнем микрорайоне вместе с другом (тем самым, кого считают подельником) и своей девушкой. Именно ей он звонил перед взрывом. Сам уроженец Витебска, он предположительно переехал в Минск несколько месяцев назад.

14 апреля стало известно, что в связи со взрывом задержаны пять человек: четверо мужчин и женщина. Троих, включая девушку, после допроса отпустили. Еще двое - предполагаемый исполнитель и его сообщник - арестованы. Как заявили в белорусских силовых структурах, оба уже дали показания. Сообщалось также, что предполагаемый террорист признался и в организации двух взрывов в Белоруссии в 2005 и 2008 годах.