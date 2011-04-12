Уровень опасности аварии на Фукусиме-1 повышен до «чернобыльского»

Японское агентство по атомной и промышленной безопасности поднимает уровень опасности аварии на АЭС "Фукусима-1" с пятого до седьмого по оценкам международной шкалы ядерных событий.

Поводом для такого решения стал анализ замеров радиации, передает Радио «Свобода».

Это самая высокая оценка опасности за всю историю аварий на ядерных объектах. Ранее седьмой уровень получала только катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Авария на "Фукусиме" стала следствием мощнейшего землетрясения 11 марта, в результате которого вышли из строя системы охлаждения реакторов.

Сегодня на четвертом реакторе АЭС произошел пожар. По официальным данным, он уже устранен.

Сегодня же на востоке страны был зарегистрирован еще один повторный толчок магнитудой 6,3. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Предупреждение об угрозе цунами тоже не объявлялось.