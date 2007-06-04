Путин будет рад вступлению Украины в Евросоюз

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН положительно относится к вступлению Украины в Европейский Союз.

Об этом В.ПУТИН сказал в интервью журналистам печатных средств массовой информации из стран – членов «Группы восьми», размещенном на его официальном сайте.

Отвечая на вопрос «Можете ли вы принять вступление Украины в Европейский Союз? Как Вы к этому отнесетесь?», В.ПУТИН ответил: «Положительно».

Он отметил, что Россия выступает за укрепление Европейского Союза. «Мы ни разу, если вы заметили, ничего недоброго не сказали в отношении этого процесса. Я не знаю только, насколько сам Европейский Союз готов принять новых членов, в том числе и расшириться за счет Украины, но это уже не наша проблема», - сказал он.

В.ПУТИН сказал, что насколько он себе представляет, речь идет о расширении за счет стран Южной Европы, в основном - некоторых балканских стран, которые еще не являются членами Евросоюза. «А Украина - это государство с 45-миллионным населением, с большими экономическими и политическими, как мы видим, проблемами. Поэтому, если когда-то до этого дойдет, мы ничего против не имеем», - добавил он.

По словам В.ПУТИНА, его очень удивляет какая-то провокационная дискуссия по поводу интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

«Когда мы говорим о создании Единого экономического пространства, скажем: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. И вот начинают говорить по этому поводу: "Украина будет развиваться в сторону Европы или в сторону России". А кто-нибудь подумал о том, что между Россией и ЕС есть договоренность о создании четырех общих пространств опять же в сфере экономики, безопасности, в гуманитарной сфере», - сказал он.

По словам президента РФ, если Россия с Европой создает какие-то общие правила игры, и в то же время Россия создает с Украиной, Беларусью и Казахстаном тоже общие правила игры, то не значит ли это, что происходит некая гармонизация на евразийском пространстве. «И не значит ли это, что на каком-то этапе развития та же Украина скажет: ну все, спасибо, а теперь у меня сложились особые преференции и особые отношения уже исключительно по европейскому направлению, и мы собираемся стать кандидатом или даже членом ЕС. Это даже улучшает этот процесс, повышает шансы на самом деле», - считает В.ПУТИН.