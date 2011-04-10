Куда Медведев и Коморовский возложат цветы, пока не ясно

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ не планирует отменять запланированный на завтра, 11 апреля, визит в Россию, во время которого совместно с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ должен почтить память жертв Смоленской катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня польским СМИ заявил советник Президента Томаш НАЛЕНЧ.

Он назвал „бездушным” поступком замену россиянами таблички с надписью на камне, установленном на месте падения польского самолета, отметив, что на сегодня еще не определено место, куда оба президента будут возлагать цветы.

„Я не представляю себе, чтобы два президента, будучи в Катыни, не появились на месте авиакатастрофы и не почтили память жертв”, - добавил он.

Т.НАЛЕНЧ также выразил мнение, что табличку на камне заменили без указания Кремля.

Сегодня представители самой большой оппозиционной партии "Право и справедливость" заявили, что ожидают отмены визита Б.КОМОРОВСКОГО в Россию из-за инцидента с заменой таблички.

Как сообщал УНИАН, мероприятия по случаю первой годовщины Смоленской трагедии, которые прошли вчера в Смоленске, начались со скандала. Оказалось, что россияне без ведома поляков заменили табличку на мемориальном камне на месте катастрофы, исключив упоминание о том, что делегация ехала на 70-ю годовщину Катынской трагедии.

Родственники жертв назвали действия россиян "унижением поляков", а МИД Польши заявил, что глава государства не будет возлагать цветы под замененную табличку во время визита в Смоленск 11 апреля.

Сегодня губернатор Смоленской области Сергей АНТУФЬЕВ заявил, что Польша не согласовывала установление таблички с надписью на месте падения Ту-154. Он сообщил, что мемориальная доска, установленная на месте аварии польского Ту-154 под Смоленском без согласования с российской стороной и затем замененная на другую, отправлена как экспонат в Катынский мемориал за 20 километров от Смоленска.