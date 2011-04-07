Брат погибшего президента Польши не исключает версии покушения

Лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав КАЧИНЬСКИЙ считает, что польские власти имеют слишком мало информации, чтобы окончательно исключить возможность специально устроенной катастрофы самолета Ту-154 под Смоленском, которая унесла жизнь Президента Польши Леха Качиньского.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он сказал в программе «Fakty po Faktach» на телеканале TVN.

«Не говорю, что покушение было, а лишь что есть слишком мало материала, чтобы сказать что-то окончательно. Нельзя этого исключить, нельзя подтвердить. Есть большой знак вопроса в ключевом деле: почему этот самолет разбился?”, - сказал он Я.КАЧИНЬСКИЙ.

Он отметил, что не видит ошибки польских пилотов, которые поднялись на безопасную высоту принятие решения о посадке 100 м, на которой раздалась команда «Отходим» (которая подтверждает, что пилоты не собирались сажать самолет - УНИАН).

По словам брата-близнеца погибшего Президента, собственно после этого «что-то произошло», что привело к катастрофе.

По данным Я.КАЧИНЬСКОГО, генерала Анджея Бласика в действительности не было в кабине пилотов в последние минуты полета, как указывают переданные россиянами стенограммы разговоров пилотов.

Он назвал «скандальной провокацией» январский рапорт МАК, в котором вина за авиакатастрофу возложена на польских пилотов, которых якобы заставлял посадить самолет «пьяный» А.Бласик, выполняя задание Президента.

Я.КАЧИНЬСКИЙ отметил, что больше бы доверял материалам российского расследования, если бы в нем принимали непосредственное участие польские следователи, заметив, что поляки до сих пор не имеют оригиналов «черных ящиков» польского самолета Ту-154.

Как сообщал УНИАН, польская прокуратура на прошлой неделе исключила версию специально организованного покушения на жизнь Президента Л.Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под российским Смоленском 10 апреля 2010 года.