Ливийские повстанцы атакуют консульство Турции

На здание генерального консульства Турции в Бенгази началось нападение агрессивно настроенной толпы демонстрантов из-за того, что страна НАТО Турция противится нарушению эмбарго на поставки вооружений в Ливию.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, около 400 человек с оружием и ножами попытались штурмовать дипломатическую миссию в знак протеста против заявления премьер-министра Тайипа ЭРДОГАНА о категорическом отказе Анкары вооружать повстанцев.

«Прекращение огня и организация гуманитарных коридоров в Ливии должны стать приоритетной задачей для мирового сообщества», - такое мнение высказал госминистр Турции по переговорам с Евросоюзом Эгемен БАГЫШ, находящийся во французской столице.

По его словам, «в данный момент Турция предпринимает шаги, чтобы, в первую очередь, остановить кровопролитие». Э.БАГЫШ сообщил, что турецкое руководство поддерживает постоянный контакт с Муамаром КАДДАФИ и его окружением.

«Наш премьер-министр Тайип ЭРДОГАН неоднократно беседовал с КАДДАФИ по телефону», - отметил он.

Представитель Анкары подчеркнул, что его страна являет собой пример мирного соединения ислама и демократии по западному образцу для переживающих смутные времена арабских стран.