На украинском корабле Ливию покинут граждане 16 государств

Желание покинуть территорию Ливии на украинском БДК изъявили 210 человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

"По состоянию на 14.00 3 апреля свое желание покинуть территорию Ливии на десантном корабле "Константин Ольшанский" выразили 210 человек, среди них 129 граждан Украины и 81 иностранец", - сказал Дикусаров.

В частности, это 18 граждан Белоруссии, 11 - Ливии, девять - США, девять - подданных Великобритании, семь граждан Румынии, шесть - Мальты, четверо - Молдавии, трое - Словакии, трое - Узбекистана, двое - Сербии, двое - Ирака и по одному гражданину Болгарии, Киргизии, Италии, Таджикистана.

"Мы в очередной раз обращаемся к гражданам Украины, которые находятся на территории Ливии, с просьбой воспользоваться этой возможностью и прибыть 4 апреля в Триполи в порт, для того, чтобы эвакуироваться кораблем "Константин Ольшанский", - добавил пресс-секретарь МИД, напоминая, что корабль пробудет в порту с 10.00 до 18.00-19.00.

Как сообщили УНИАН в крымском медиа-центре Министерства обороны Украины, по информации с борта корабля, который сейчас стоит на якорной стоянке близ побережья, приняв на борт беженцев в Триполи, он направится на остров Мальта. Там высадит пожелавших иностранных граждан и пополнит запасы топлива и воды. Затем возьмет курс на Севастополь. Эту информацию уже подтвердили в штабе Военно-Морских Сил Украины.

Ранее МИД Украины сообщал, что из Ливии уже эвакуированы более 430 украинцев, из них 153 - при содействии иностранных государств. По данным внешнеполитического ведомства, в Ливии могут находиться до 3 тысяч украинских граждан.