НАТО взяло на себя командование воздушной операцией в Ливии

Сегодня в 6 утра по среднеевропейскому времени НАТО взяло на себя командование международной воздушной операцией в Ливии.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе НАТО.

«Альянс имеет необходимые средства на месте для исполнения своей задачи в рамках операции «Объединенный защитник» - обеспечивать эмбарго на поставки оружия, бесполетную зону и защищать гражданских лиц и гражданские центры», - отмечается в сообщении пресс-службы НАТО.

В сообщении подчеркивается, что Альянс действует в соответствии с резолюцией № 1973 Совета Безопасности ООН.