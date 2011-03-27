У побережья Мексики произошло землетрясение
12:15, 27 марта 2011Мир
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Магнитуда 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе тихоокеанского побережья юга Мексики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр подземных толчков зафиксирован в 16 километрах от города Сучьяте в штате Чьяпас. Очаг землетрясения залегал на глубине 87 километров.
Оперативная информация со стороны местных властей о возможном ущербе не сообщалась.
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