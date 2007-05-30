Грузинских школьников заставят оставлять дома… оружие

С нового учебного года в школах Грузии будет действовать Кодекс поведения школьников. «Новости-Грузия» ссылается на решение министерства образования республики. В настоящее время чиновники рассматривают проект этого кодекса.

Среди требований Кодекса – запрет для учащихся на… ношение огнестрельного и холодного оружия. Ограничения также распространяются на внешний вид школьников: их одежда, как следует из кодекса, "не должна быть вызывающей". В качестве мер воздействия по отношению к нарушителям предусмотрены принудительные работы в пользу школы, а также перевод в некие "альтернативные учебные заведения".

Цель кодекса - "формировать в школе позитивный климат, способствующий образованию, предотвращать конфликты и внедрять среди учащихся самодисциплину".

Информагентство отмечает, что в последнее время в Грузии участились случаи "разборок" между учениками старших классов, в которых используется холодное и огнестрельное оружие.