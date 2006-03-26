В Беларуси освобождены граждане Украины

По результатам оперативно предпринятых Посольством Украины в Беларуси мер, освобождены и отправлены на Родину граждане Украины, задержанные вчера, 25 марта, во время силовой акции против мирных демонстрантов в День Воли в Минске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера в Минске белорусская милиция разогнала многотысячную акцию протеста и задержала десятки людей, среди которых экс-кандидат в президенты Александр КОЗУЛИН. Лидер оппозиции Александр МИЛИНКЕВИЧ избежал ареста. Среди задержанных, по данным МИД, были четверо граждан Украины (две женщины и двое мужчин).