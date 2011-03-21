Авиаудары разрушили командный пункт ливийской армии

Здание на территории резиденции Муамара Каддафи в Триполи, полностью разрушенное в результате точечных авиаударов международной коалиции, служило центром "командования и контроля" войск ливийского лидера, сообщает Франс Пресс со ссылкой на представителя командования коалиции.

"В рамках резолюции Совета Безопасности ООН 1973 мы продолжаем поражать цели, которые представляют прямую угрозу для ливийского народа и препятствуют установлению бесполетной зоны (над Ливией)", - приводит его слова РИА "Новости".

По данным агентства, разрушенное здание находилось в 50 метрах от шатра, где Каддафи обычно принимал гостей.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером рядом с резиденцией Муамара Каддафи Баб-эль-Азизия произошло несколько мощных взрывов, а над зданием поднимается столб дыма и слышна стрельба средств ПВО. Представитель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США на брифинге в Пентагоне заявил, что Каддафи не является целью военной операции коалиции.