Итальянский буксир с украинским членом экипажа освобожден в Ливии

Итальянское судно с 11 членами экипажа на борту, захваченное в Ливии, в воскресенье освобождено, сообщает Reuters со ссылкой на компанию-оператора Augusta Offshore.

По данным агентства, итальянский морской буксир был захвачен вооруженными людьми в субботу в столице Ливии Триполи, незадолго до того, как западная коалиция начала военную операцию против войск Каддафи. Экипаж судна состоит из восьми граждан Италии, двух - Индии и одного - Украины.

В настоящий момент буксир направляется на север, сообщает РИА "Новости". Как сообщил представитель Augusta Offshore, компания-оператор судна является партнером итальянского нефтегазового гиганта Eni в Северной Африке и работает в Ливии на протяжении нескольких лет.