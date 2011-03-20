Коалиция установила военно-морскую блокаду Ливии

Страны военной коалиции, осуществляющие силовую акцию в Ливии, установили к утру воскресенья военно-морскую блокаду этой североафриканской страны, сообщает ИТАР-ТАСС.

В ее обеспечении участвуют более 20 боевых кораблей и подводных лодок.

В воскресенье в район сосредоточения объединенной группировки отправляется французский авианосец «Шарль де Голль» в сопровождении 3 фрегатов.

Обеспечение блокады Ливии с моря тем более важно после сообщений о высадке сил Каддафи в субботу на побережье рядом с форпостом оппозиции городом Бенгази, что теоретически позволило бы взять этот населенный пункт «в тиски» и вынудить его к сдаче, отмечает Газета.ру.