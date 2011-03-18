Бомбардировка сил Каддафи может начаться в ближайшие часы

Франция заявила о готовности нанести авиаудары по правительственным силам Ливии.

Как сообщают французские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря правительства страны Франсуа БАРУЭНА, воздушные удары могут быть нанесены в несколько ближайших часов.

Совет безопасности ООН вечером 17 марта разрешил проведение военной операции в Ливии для защиты мирного населения от войск, лояльных Муаммару КАДДАФИ.

О готовности принять участие в операции заявили многие страны, при этом Президент США Барак ОБАМА призвал своего французского коллегу Николя САРКОЗИ и премьер-министра Великобритании Дэвида КЭМЕРОНА заняться координацией операции.

Из стран арабского мира о готовности принять участие в операции в Ливии заявили Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Канада решила направить для участия в операции в Ливии 6 истребителей. О своем участии заявили также Норвегия и Бельгия.

В свою очередь, Берлин заявил, что ни один немецкий солдат не будет принимать участия в военной операции в Ливии.

Как сообщал УНИАН, принятая Совбезом ООН резолюция предполагает введение запрета на полеты ливийской авиации, требует от сторонников и противников М.КАДДАФИ немедленного прекращения огня, а также позволяет мировому сообществу принять все необходимые меры для недопущения насилия в отношении мирного населения Ливии. В число этих мер входит нанесение ударов с воздуха по лояльным М.КАДДАФИ силам, однако исключается ведение наземных военных операций.

Замминистра иностранных дел Ливии Халед КАИМ назвал резолюцию Совбеза ООН "угрозой единству страны". Принятая резолюция, по его словам, "призывает ливийцев убивать друг друга".

Замглавы МИД Ливии также выразил отдельную благодарность пяти странам, воздержавшимся при голосовании по резолюции. В число воздержавшихся стран вошли Россия, Китай, Германия, Индия и Бразилия. В поддержку резолюции, в числе прочих, проголосовали США, Великобритания и Франция.