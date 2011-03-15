Стресс-тесты европейских АЭС могут быть проведены до конца года
Комментирует комиссар ЕС
Испытания европейских атомных электростанций (АЭС) на безопасность могут быть проведены уже во второй половине этого года.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня, выступая на заседании Комитета по вопросам энергетики Европарламента, комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР.
«В первой половине года мы должны определить критерии, и во второй половине года стресс-тесты должны быть осуществлены», - сказал комиссар.
Как сообщал УНИАН, сегодня Г.ЭТТИНГЕР провел встречу с министрами энергетики, представителями национальных регуляторов в сфере ядерной энергетики, а также представителями компаний, эксплуатирующих АЭС.
По результатам встречи было принято решение провести испытания европейских АЭС на соответствие современным вызовам безопасности.
На сегодня 14 стран - членов ЕС используют ядерную энергетику.