Стресс-тесты европейских АЭС могут быть проведены до конца года

Испытания европейских атомных электростанций (АЭС) на безопасность могут быть проведены уже во второй половине этого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня, выступая на заседании Комитета по вопросам энергетики Европарламента, комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР.

«В первой половине года мы должны определить критерии, и во второй половине года стресс-тесты должны быть осуществлены», - сказал комиссар.

Как сообщал УНИАН, сегодня Г.ЭТТИНГЕР провел встречу с министрами энергетики, представителями национальных регуляторов в сфере ядерной энергетики, а также представителями компаний, эксплуатирующих АЭС.

По результатам встречи было принято решение провести испытания европейских АЭС на соответствие современным вызовам безопасности.

На сегодня 14 стран - членов ЕС используют ядерную энергетику.