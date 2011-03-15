Эксперты: экономика Японии быстро восстановится

Землетрясение и последовавшее за ним цунами, помимо непосредственных разрушительных последствий, затормозили восстановление японской экономики после мирового кризиса и рецессии, пишет Би-би-си.

Toyota Motor, Honda и Nissan приостановили работы на всех заводах.

У Panasonic разрушения на двух заводах. У Sony не работают 8 предприятий, Toshiba остановила завод про производству микрочипов, и когда их можно будет запустить – пока не известно.

У Mitsubishi Chemical, Maruzen Petrochemical и Kyokuto Petroleum не ведутся работы на НПЗ.

Mitsubishi Material и Pan Pacific Copper из-за нехватки электроэнергии остановили производство меди, Sumitomo Metal Industries - приостановила работу сталелитейного завода, у Nippon Steel Corp один завод по производству стали закрыт, остальные возобновили поставки.

Вся производственная цепочка в сфере электроники - от производителей полупроводников и комплектующих до сборочных производств - понесет серьезные потери.

Восстановление разрушенного и запуск производств обойдутся экономике, по разным подсчетам, от 2% ВВП и более - при том, что ВВП Японии в 2010 году, по оценкам МВФ, составлял 5,4 трлн долларов.

Однако процесс восстановления придаст толчок экономике, переживающей стагнацию, - за счет строительного бума, указывают специалисты. Акции японских строительных компаний поднялись в цене в ожидании заказов, частично финансируемых страховыми выплатами.

Аналитики банка Nomura прогнозируют, что спад продлится, минимум, до третьего квартала 2011 года.

Эксперты Global Insight настроены более оптимистично и прогнозируют начало роста уже во втором квартале 2011 года.

Центробанк Японии мгновенно среагировал на стихийное бедствие и заявил о готовности предоставить дополнительные средства для стабилизации рынка, пообещав, при этом, поддерживать низкие ставки по краткосрочным заимствованиям.

В понедельник, 14 марта было объявлено, что Банк Японии предоставил рекордные 15 трлн иен (183 млрд долларов) в виде краткосрочных займов, а также вдвое увеличил выкуп облигаций и других активов.

Курс иены, возросший сразу после землетрясения и цунами, несколько снизился по отношению к доллару после сообщений о действиях центробанка. Японская валюта начала расти из-за ожиданий, что японским инвесторам и страховым компаниям понадобятся иены, чтобы направить средства на выплату премий и восстановление страны.

Фондовый рынок рухнул на рекордные за последние два года 6,25%, однако наметившийся рост в строительном секторе скорректировал падение.

При этом министр экономики Каору Йосано заявил, что правительство будет бороться со спекулятивными настроениями на рынке.

Рейтинговое агентство Moody`s заявило, что последствия землетрясения не повлияют на решение пересмотреть суверенный рейтинг Японии - для определения уровня кредитоспособности важнее то, как правительство справляется с госдолгом, который превышает 200% ВВП.