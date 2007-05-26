Грузия празднует День независимости

Киев. 26 мая. УНИАН. В Тбилиси на центральном проспекте имени Шота Руставели в полдень по случаю Дня независимости пройдет военный парад, в котором примут участие более 15 тысячи военнослужащих, в том числе 3,5 тысячи резервистов, сообщает РИА “Новости”.

За парадом будут наблюдать президент и верховный главнокомандующий Михаил СААКАШВИЛИ, премьер-министр Зураб НОГАИДЕЛИ, католикос-патриарх Всея Грузии ИЛИА Второй, члены парламента и правительства, иностранные дипломаты и гости, говорится в документе.

Военным парадом командует начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии Заза ГОГАВА.

В параде будут задействованы военнослужащие пехоты, горные стрелки, артиллеристы, инженерные войска, подразделения военной разведки, связи, военно-морских и военно-воздушных сил, военная полиция. Все они появятся в новой форме.

В параде также примут участие 245 единиц военной техники - военные "лендроверы", БТРы, артиллерийские тягачи с пушками и другая техника.

В 2007 году, так же как и в 2006, на проспекте Руставели не будет тяжелых гусеничных машин.

Как пояснили в Минобороны Грузии, гусеничные машины могут испортить дорогу на проспекте, из-за чего их появление на параде признано нецелесообразным.

Парад завершится показательными полетами боевой авиации: на небе над Тбилиси появятся четыре единицы вертолета типа "Ирокез", 14 единиц МИ-8, восемь единиц МИ-24, десять СУ-25 и приобретенные в 2006 году четыре единицы Л-39.

Праздничные мероприятия пройдут во всех крупных городах Грузии. По завершении парада в Тбилиси М.СААКАШВИЛИ и члены правительства отправятся в Аджарию.

Празднование Дня независимости в Тбилиси завершится концертом итальянского певца Тото КУТУНЬО на площади Свободы.