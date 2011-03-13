Еще на одном реакторе в Японии вышло из строя аварийное охлаждение

В Японии на АЭС "Фукусима-1", где произошел взрыв вблизи первого реактора, была выявлена также проблема с третьим энергоблоком - там вышла из строя система аварийного охлаждения, передает Reuters со ссылкой на Агентство ядерной безопасности страны.

Как сообщается, в ближайшее время потребуется подача воды на реактор, чтобы обеспечить его охлаждение.