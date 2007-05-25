Еврокомиссар призывает украинских политиков решить конфликт
Без дальнейшего обострения
Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР призывает украинских политиков решить конфликт без дальнейшего обострения ситуации.
Об этом говорится в ее комментарии, текст которого передан УНИАН.
“Я обеспокоена последним развитием политической ситуации в Украине. Эти события могут ухудшить политическую ситуацию в стране”, - отмечается в комментарии.
Еврокомиссар призывает все политические силы в Украине приложить максимум усилий, чтобы мирным и законным путем найти компромиссное решение для выхода из нынешнего политического кризиса.
Кроме того, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР призывает украинских политиков воздержаться от каких-либо действий, которые могут осложнить ситуацию, а особенно, от втягивания в конфликт сил безопасности.
“Это жизненно важно для украинского народа, для дальнейшего прогресса Украины на пути политических и экономических реформ”, - отмечает еврокомиссар.