Еврокомиссар призывает украинских политиков решить конфликт

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР призывает украинских политиков решить конфликт без дальнейшего обострения ситуации.

Об этом говорится в ее комментарии, текст которого передан УНИАН.

“Я обеспокоена последним развитием политической ситуации в Украине. Эти события могут ухудшить политическую ситуацию в стране”, - отмечается в комментарии.

Еврокомиссар призывает все политические силы в Украине приложить максимум усилий, чтобы мирным и законным путем найти компромиссное решение для выхода из нынешнего политического кризиса.

Кроме того, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР призывает украинских политиков воздержаться от каких-либо действий, которые могут осложнить ситуацию, а особенно, от втягивания в конфликт сил безопасности.

“Это жизненно важно для украинского народа, для дальнейшего прогресса Украины на пути политических и экономических реформ”, - отмечает еврокомиссар.