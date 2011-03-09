НАТО готово к любому развитию в Ливии

НАТО остается готовым к любому варианту развития событий в Ливии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил в своем видеоблоге Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

«В НАТО мы остаемся готовыми ко всем возможностям», - сказал Генсек Альянса.

Он отметил, что на сегодня, международное сообщество, осудившее использование силы ливийским режимом против собственного народа, сосредоточило внимание, прежде всего, на гуманитарном аспекте проблемы.

«Если ливийский режим продолжит атаковать население, я не могу вообразить, что международное сообщество будет просто закрывать на это глаза», - сказал А.Ф.РАСМУССЕН.

При этом Генсек Альянса выразил убежденность в том, что любая операция в Ливии может проводиться только при наличии соответствующего мандата Совета Безопасности ООН.

Говоря в целом о ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке, Генсек Альянса также отметил, что 10 марта министры обороны стран-членов НАТО обсудят, какой может быть помощь со стороны Альянса тем странам Северной Африки и Ближнего Востока, где начались демократические преобразования.

По его словам, НАТО, в частности, может предложить им свою экспертизу относительно реформ в области безопасности и обороны.