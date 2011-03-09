Самолет Каддафи летит в Египет?

Самолет, который может принадлежать ливийскому лидеру Муаамару КАДДАФИ, в среду пересек воздушное пространство Греции, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на агентство Франс Пресс.

О пассажирах самолета, предположительно направляющегося в Египет, информации нет.

Агентство Рейтер, в свою очередь, сообщает, что информация о том, что воздушное пространство Греции пересек самолет лидера ливийской Джамахирии, была распространена греческими СМИ. Минобороны Греции, по данным агентства, подтверждает только факт нахождения в небе над Грецией некоего ливийского гражданского самолета.

С 15 февраля в Ливии продолжаются акции протеста с требованием ухода М.КАДДАФИ, правящего в стране более 40 лет. Власти жестоко подавляют демонстрации. По данным международных организаций, в столкновениях с силами безопасности и иностранными наемниками погибли до шести тысяч человек.

В конце февраля в ряде СМИ появилась информация, что лидер ливийской революции полковник М.КАДДАФИ на фоне вспыхнувших беспорядков покинул страну и направляется в Венесуэлу. Вскоре после этого М. КАДДАФИ появился на экранах национального телевидения, чтобы опровергнуть ложные слухи. Он заявил, что не собирается покидать страну и отказываться от власти.