На месте катастрофы Ан-148 нашли три черных ящика

На месте катастрофы Ан-148 в Белгородской области РФ найдены три черных ящика.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«С места происшествия изъято три самописца разбившегося самолета. Кроме того, обнаружены тела шести человек, находившихся на борту. Назначены необходимые экспертизы», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Кроме этого, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств авиакатастрофы. Рассматриваются все версии произошедшего, в том числе и техническая неисправность самолета.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в 10.43 поступило сообщение о том, что в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области России упал самолет Ан-148, который проходил летные испытания.

В результате падения самолета Ан-148 в Белгородской области погибло 6 человек, в том числе два летчика из Мьянмы.

Разбившийся самолет предназначался для поставки в Мьянму по контракту, подписанному между ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и Правительством Республики Союз Мьянма.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный реактивный пассажирский самолет нового поколения, предназначенный для перевозки 68-85 пассажиров на расстояние 2000-4400 км. Самолет оснащен двигателем Д-436-148 разработки ГП "Ивченко-Прогресс", выпускается на "Мотор Сич". Лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко" оценивает портфель заказов на самолеты Ан-148/158/168 до 2025 года в 130 машин.

Стоимость Ан-148 в разных модификациях составляет 22-25 млн. долл.