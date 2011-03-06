Меркель: женщины получают меньше денег

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости увеличения числа женщин на руководящих должностях.

"Германия принадлежит к числу последних стран в мире в том, что касается доли женщин на руководящих должностях в экономике, в особенности, в больших предприятиях", - сказала Меркель в своем видеообращении по случаю Международного женского дня 8 марта.

В целом она призвала делать больше для равноправия женщин в мире. "Я вспоминаю времена бывшей ГДР, тогда у женщин тоже не было равных прав, несмотря на то, что многие работали", - сказала она.

По словам канцлера, многие женщины в мире по-прежнему не имеют равных с мужчинами прав. "Они не могут выйти без сопровождения на улицу, не могут решать, кем им работать и хотят ли они работать, а также много других несправедливостей", - приводит ее слова РИА "Новости".

В то же время, подчеркнула канцлер, и в Германии к женщинам относятся не всегда справедливо. "Сегодня возможно многое из того, что было невозможно раньше, но и сейчас женщины получают меньше денег по сравнению с мужчинами на одной и той же работе", - отметила она.

Она такоже вспомнила времена своего детства, проведенные в ГДР и рассказала, что ребенком дарила своей маме на 8 марта букеты фрезий.