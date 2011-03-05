В Воронежской области разбился Ан-148

В Воронежской области России в ходе испытательного полета разбился самолет Ан-148, принадлежащий Воронежскому авиастроительному заводу (ВАСО).

Об этом УНИАН сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта РФ (Росавиация).

«Самолет потерпел катастрофу в 130 километрах от Воронежа. Самолет проходил испытания, на борту не было пассажиров», - сказал собеседник агенства.

Шесть членов экипажа находились на борту разбившегося Ан-148: четверо погибли, судьба двоих неизвестна. Самолет готовился для передачи Мьянме, на его борту были как минимум двое граждан этой страны, сообщил РИА Новости источник на ВАСО, на котором самолет был построен. "Испытания нового самолета проходили уже две недели. За сегодня это был первый вылет", - сказал источник.