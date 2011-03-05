В Палестине запретили юмористическую программу, показавшую Каддафи

Власти на Западном берегу реки Иордан запретили местным ТВ показ очередной серии комедийной телепередачи, где резко критикуется ливийский лидер Муамар Каддафи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на палестинские СМИ.

Как сказал один из сценаристов телепередачи "Родина на струне", которая готовится палестинским телевидением и специализируется на юмористической критике, предполагалось затронуть в смешной форме всю специфику речи Каддафи в обращениях к своему народу.

Власти мотивируют свое действие тем, что подобная критика может навредить тысячам палестинских беженцев, живущим на территории Ливии.