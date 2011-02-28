Украинцы не хотят спасаться из Ливии

В МИД Украины заявляют, что большинство украинских граждан, которые выразили желание покинуть Ливию, уже эвакуированы.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

“Мы считаем, что среди тех граждан, которые изъявили желание покинуть Ливию, большая часть эвакуирована, но мы будем продолжать этот процесс”, - сказал он, добавив, что об этом также свидетельствует тот факт, что некоторые из 4 украинских самолетов были заполнены только наполовину.

Согласно информации О.ВОЛОШИНА, на сегодняшний день меньше 30 украинцев выразили желание покинуть Триполи, а некоторые еще колеблются. “Безусловно, мы договариваемся с нашими партнерами по поводу их эвакуации”, - сказал он.

О.ВОЛОШИН отметил, что МИД Украины продолжает настойчиво убеждать украинских граждан покинуть территорию Ливии.